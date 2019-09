Il carburante in strada innesca tamponamento tra quattro auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Asfalto scivoloso innesca un tamponamento che ha coinvolto, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli automobilisti, quattro autovetture. Infatti a causa di un notevole sversamento di gasolio, probabilmente dovuto alla perdita da un serbatoio di un automezzo, nella rotonda che disciplina il traffico e le precedenze tra via Filzi, via del Ponte (di fronte al Ponte del Diavolo, via Foro Boario e viale Murat, alcune autovetture hanno sbandato a causa della sede stradale particolarmente viscida e si sono tamponate. Sono rimaste coinvolte una Fiat Panda guidata da una ragazza, un furgone Fiat Scudo di una azienda locale, un suv Jeep e una Volkswagen Lupo.Tutti i conducenti sono residenti a Tolentino e come detto non hanno riportato ferite o contusioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno prima regolamentato il traffico per impedire che altre autovetture passassero sul tratto di strada pericoloso e poi hanno effettuato i rilievi di legge per la ricostruzione dell’episodio. Gli agenti hanno anche contattato una ditta specializzata per la pulizia della strada dai residui oleosi di gasolio e il ripristino di condizioni di sicurezza. Naturalmente il traffico ha subito dei rallentamenti. Sono in corso accertamenti per individuare il mezzo che ha perso il carburante.