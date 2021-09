Irregolarità nello smaltimento dei rifiuti: multe salate a quattro ditte edili

TOLENTINO - Irregolarità nel trasporto e nello stoccaggio dei rifiuti: nei guai quattro ditte edili incappate nei controlli dei carabinieri di Tolentino.

Ieri, nel corso di specifici e mirati servizi disposti nell’ambito della campagna di controllo del trasporto rifiuti su strada, promossa dal Comando Generale dell’Arma, i militari della Compagnia di Tolentino, unitamente ai Carabinieri Forestali di Abbadia di Fiastra, hanno denunciato quattro persone per i reati di cui all’art. 256 comma 4 del “Codice dell’Ambiente”, che prevede responsabilità legate all’inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni necessarie a coloro che effettuini attività di raccolta, trasporto, recupero smaltimento e commercio di rifiuti; la stessa norma sanziona chi operi nel settore in carenza dei requisiti o delle condizioni richieste nell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. L’attività svolta ieri nei pressi di un’impresa di smaltimento rifiuti nel comune di Tolentino ha consentito di far emergere varie irregolarità sia nel trasporto, sia nella documentazione autorizzativa che deve accompagnare i rifiuti speciali, contestate a 4 ditte operanti nel settore edile. Successivamente, sono state contestate, nei confronti dei conducenti dei mezzi fermati e delle rispettive aziende obbligate in solido, anche sanzioni amministrative ammontanti complessivamente a 12.800,00 Euro, per trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in assenza del formulario di identificazione.

APPROFONDIMENTI FANO L'imprenditore edile non paga l'Iva: sequestrati soldi e case...

© RIPRODUZIONE RISERVATA