Bimbo di due anni aggredito da un cane mentre è al ristorante con la famiglia

TOLENTINO - Un bimbo di due anni viene morso da un cane mentre è al ristorante con la famiglia. Il piccolo, che è stato subito accompagnato dai genitori al punto di primo intervento dell’ospedale di Tolentino, ha riportato due graffi ed una ferita sul labbro. I fatti risalgono a domenica scorsa, quando la famiglia stava pranzando in un ristorante di un piccolo paese vicino a Tolentino.Quel giorno la famiglia tolentinate aveva raggiunto il locale per festeggiare il compleanno della nonna del bambino. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo, tenuto per mano dalla madre, si è fermato davanti ad un tavolo dove c’era una famiglia con una donna che aveva sulle gambe un cane di media taglia. Il piccolo stava osservando il cane quando l’animale ad un certo punto l'ha aggredito e ferendolo al viso. I genitori sono corsi in auto ed hanno accompagnato il figlioletto in ospedale. Per fortuna il piccolo non ha riportato gravi conseguenze.