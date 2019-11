A Tolentino il cane abbaia tutta la notte, padrone condannato a un mese d'arresto

TOLENTINO - Lascia il cane in terrazzo e l’animale abbaia in continuazione in piena notte. Proprietario condannato. Lo ha deciso il giudice Vittoria Lupi che ieri pomeriggio ha condannato un 57enne tolentinate originario di San Ginesio a un mese di arresto per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Era stata una vicina di casa a sporgere denuncia ai carabinieri tre anni fa. La donna non ne poteva più di quell’animale che continuava instancabilmente ad abbaiare in terrazzo di notte così, non ottenendo risposta dal proprietario, si è rivolta alla giustizia.

Ieri mattina anche il pubblico ministero Lorenzo Pacini ha chiesto la condanna dell’imputato a un mese di arresto. Il 57enne che ha sempre respinto gli addebiti è difeso dall’avvocato Sergio Ariozzi.

