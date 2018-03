Camper divorato dalle fiamme: momenti di terrore sulla superstrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - A fuoco un camper in superstrada. È accaduto ieri pomeriggio attorno alle ore 18.30 lungo la Valdichienti in contrada Pianarucci, poco lontano dall’uscita Tolentino est. Il camper procedeva lungo la corsia mare-monti quando improvvisamente ha preso fuoco. Gli occupanti sono immediatamente scesi e non ci sono stati né intossicati e né feriti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Tolentino per spegnere le fiamme. Insieme a loro, sul luogo dell’incendio, anche gli agenti della polizia stradale di Macerata. Per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo si sono create lunghe file nella corsia di marcia. La viabilità è tornata alla normalità dopo oltre un’ora.