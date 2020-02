Bocconi con il veleno per topi: grave un cane. Scattano allarme e bonifica

TOLENTINO - Nella tarda serata di ieri gli agenti della polizia locale sono stati allertati a seguito del ritrovamento di alcuni bocconi avvelenati nei pressi di contrada Pace a Tolentino e più precisamente nella zona antistante la clinica veterinaria, nell’area dei parcheggi della Multisala Giometti. A seguito di approfonditi controlli, sono stati trovati altri bocconi nei pressi del supermercato, vicino ai cassonetti utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti. A quanto si è appreso un cane, purtroppo, è rimasto vittima di una di queste esche avvelenate e seppur soccorso immediatamente è in gravi condizioni.

La polizia locale è subito intervenuta, predisponendo una prima bonifica con gli operatori del Cosmari e transennando lo spazio interessato dal ritrovamento del veleno. Nella mattinata di oggi, anche con l’ausilio di spazzatrici, si provvederà a ripulire tutta la zona. Inoltre, considerato il fatto che i piazzali in questione sono particolarmente frequentati per la “sgambatina” dei cani, una pattuglia è rimasta sul posto per informare i proprietari del rischio, consigliando di fare particolare attenzione e di evitare di frequentare con gli animali tutta l’area. Sono anche stati apposti alcuni specifici cartelli informativi. Le esche che sono state gettate a terra hanno la forma di palline di una pasta di colore rossastra e dalle prime verifiche risultano particolarmente velenose, probabilmente veleno per topi.

