TOLENINO - Non solo gi appassionati di calcio, tutta la comunità di Tolentino in lacrime: Biagio Micari, 54 anni, padre di due figli, adesso direttore sportivo dell'Elfa Tolentino (Prima Categoria) è morto nella notte stroncato da un improvviso malore. Micari lavorava come rappresentante nel settore abbigliamento ma era conosciuto ed apprezzato non solo a Tolentino ma in tutta la provincia per la sua passione per il calcio.