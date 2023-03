TOLENTINO - Lutto nel mondo del calcio. È scomparso Biagio Micari, rappresentante di commercio di abbigliamento, direttore sportivo dell’Elfa Tolentino, squadra che milita in Prima categoria nel girone C. Aveva 54 anni. L’uomo è scomparso l’altra notte alle 3. Era a casa quando è stato colto da un malore, mentre dormiva, così è stato trasportato all’ospedale di Macerata dove nella notte è spirato.

L’altra sera, come sempre, aveva seguito gli allenamenti al campo Sticchi poi era andato a cena. Biagio Micari, oltre alla famiglia e al lavoro che lo portava spesso fuori Tolentino, si dedicava allo sport, alla sua grande passione per il calcio che lo aveva portato ad essere direttore sportivo della Juventus Club, dei Giovani Tolentino, del Caldarola e attualmente dell’Elfa Tolentino. Proprio nei giorni scorsi aveva ritirato un premio conferito all’Elfa in occasione dell’evento “Beneficenza, musica e sport” promosso dal comune e dal Rotary Club Tolentino.

Persona di profonda umanità e grande gentilezza è stato sempre apprezzato nel mondo del calcio per la sua disponibilità e professionalità. Lascia i figli Mattia e Camilla, i genitori Marco e Patrizia, il fratello Massimiliano, la cognata Bianca, la compagna Maura con Alessandro, Rosanna e tanto vuoto nel cuore di chi lo conosceva. Il presidente, i dirigenti, il tecnico e gli atleti dell’Elfa sono sconvolti. Per loro tutti Biagio era più che un dirigente. Si legge in una nota dell’Elfa: «Ci lascia un uomo che ha sempre interpretato il calcio come una sana passione, una guida per tutti, un esempio che speriamo di essere sempre degni di portare avanti. Ciao Biagio, sarai sempre con noi» Il sindaco Mauro Sclavi e il vicesindaco e assessore allo sport Alessia Pupo, congiuntamente con tutta la giunta e l’amministrazione comunale ricordano commossi Micari.

La vicinanza alla famiglia

Scrivono Sclavi e la Pupo: «Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia in un momento così doloroso. Tutti ricorderemo Biagio per la sua grande passione per il calcio, ma anche per la sua preparazione, professionalità, disponibilità e innata educazione nel rapportarsi con gli altri e nel voler far crescere le società sportive con cui ha collaborato. Resterà indelebile il suo esempio». Anche il presidente, i dirigenti e tutti gli atleti delle Cantine riunite partecipano al dolore che ha colpito l’Elfa. «Biagio Micari – si legge su facebook - era conosciutissimo e stimatissimo nel panorama sportivo tolentinate per i tanti anni di passione ed impegno profuso anche in altre realtà calcistiche». I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa dello Spirito Santo. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Rossetti in via La Malfa di Tolentino.