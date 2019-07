Banditi al supermarket armati di coltello: un cassiera all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Paura questa mattina, poco prima delle 10, a Tolentino, per una rapina al supermercato "Sì con te".Alcuni banditi, con il volto oscurato da calze nere, hanno fatto rirruzione minacciando le cassiere con i coltelli. Si sono fatti consegnare l'incasso, alcune migliaia di euro, e poi sono scomparsi. Una delle cassiere è stata portata in ospedale in stato di choc. Sull'accaduto indagano i carabinieri.