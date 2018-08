Bambino di dieci anni cade da un albero Un volo choc di tre metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Paura ieri nelle campagne di Tolentino. Un bambino è caduto da una pianta ed ha battuto a terra procurandosi una lesione a una spalla. I genitori, che erano poco lontani, sono corsi subito a soccorrerlo. Il bambino, di dieci anni, di origini inglesi, che soggiorna con la famiglia in città, ha dovuto far ricorso alle cure del 118 ed è stato poi trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, e quindi trasferito al Salesi.L’emergenza è scattata ieri pomeriggio. Erano circa le 17.30 quando si è verificato l’incidente. Il bambino si era arrampicato su un albero per giocare quando improvvisamente ha perso l’equilibrio, è scivolato ed è caduto a terra battendo violentemente ad una spalla, dopo un volto di oltre tre metri.