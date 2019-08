Ballerina ubriaca evade dai domiciliari e strappa il microfono al sindaco

di Benedetta Lombo

TOLENTINO - Evade dai domiciliari, raggiunge la piazza e salta sul palco per dire la sua durante uno spettacolo. Ma prima che riuscisse a prendere il microfono al sindaco i carabinieri hanno preso lei e l’hanno portata in caserma. È accaduto mercoledì sera in piazza a Tolentino durante il concerto del fisarmonicista Roberto Carpineti impegnato nel suo tour estivo “Fuori controllo”.E fuori controllo, per pochi secondi, è stata anche la donna che, a modo suo, ha dato spettacolo verso le 23.30 davanti a più di duemila persone. A quell’ora è uscita da casa che dista poche centinaia di metri dalla piazza e ha raggiunto il palco.