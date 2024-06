TOLENTINO Finisce in carcere la giovane tolentinate indagata per rapina aggravata e lesioni nei confronti della nonna. La misura è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia, guidata dal maggiore Giulia Maggi. I fatti finiti all’attenzione della magistratura risalgono al 31 gennaio scorso, quando i militari dell’Arma erano intervenuti nell’abitazione dell’anziana, aggredita dalla nipote tossicodipendente.

Le indagini

Era emerso che durante una lite per l’accudimento del cagnolino, la giovane 23enne aveva cominciato ad urlare, insultando e minacciando la nonna. Dopo la richiesta di intervento al 112, l’aveva spinta e fatta cadere per terra, le aveva preso i telefoni cellulari che si trovavano appoggiati su un mobile e se ne era andata di casa. Le pattuglie del Nucleo operativo e radiomobile l’avevano rintracciata dopo pochissimo, all’interno di un cantiere edile in centro, a poca distanza dall’abitazione, con i telefoni della vittima ancora con sé. La 23enne era stata tratta in arresto per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate e portata in carcere.

Il 28 maggio le erano stati concessi gli arresti domiciliari ma nel corso dei controlli sul rispetto delle prescrizioni impartite dall’autorità giudiziaria, i carabinieri hanno riscontrato – e relazionato alla Procura di Macerata -, che la giovane aveva da subito violato il divieto di comunicazione con persone esterne al nucleo familiare, cercando di reperire dello stupefacente e era uscita dall’abitazione seppur per qualche minuto, per incontrare qualcuno. Su richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la revoca della misura degli arresti domiciliari, sostituita con la custodia in carcere. I militari del Norm hanno dato esecuzione all’ordinanza e accompagnato la ragazza al carcere di Pesaro.