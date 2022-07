TOLENTINO - Stefano Servili è il nuovo presidente dell’Assm, Azienda speciale servizi municipalizzati di Tolentino. Subentra al posto di Stefano Gobbi, che ha presieduto l’ente per dieci anni. La nomina è avvenuta ieri mattina nell’ambito dell’assemblea dei soci che si è tenuta nella sede in via Roma.

Grande soddisfazione per Servili, medico chirurgo all’ospedale di Macerata, eletto consigliere comunale, carica alla quale ha poi rinunciato, nella lista “Tolentino civica e solidale” a sostegno del sindaco Mauro Sclavi. «Spero di essere di aiuto all’ente - dice Servili -, a tutta la collettività e al sindaco Sclavi».



«La questione che vorremmo risolvere il prima possibile, sempre d’accordo con il sindaco - prosegue il nei presidente -, è quella inerente i parcheggi a pagamento. Dobbiamo vedere i contratti sottoscritti e capire cosa si può modificare anche seguendo le richiese ricevute e che arriveranno da negozianti e i cittadini. Vedremo quali possono essere i margini di manovra in base al contratto. Riguardo alle Terme Santa Lucia, c’è un investimento già fato dalla precedente amministrazione che porteremo avanti. Cercheremo di utilizzare al meglio la struttura e il personale in base ai nuovi stabili che verranno messi a disposizione».

Oltre a Stefano Servili, il nuovo consiglio di amministrazione è composto da Roberto Lombardelli, Valeria Attili, Monica Martarelli e Alfredo Birrozzi. Lunedì pomeriggio ci sarà il primo Cda e in quella sede verrà nominato il vicepresidente e sarà individuato il nuovo direttore generale o amministratore delegato che sostituirà Graziano Natali. Il nuovo collegio sindacale è presieduto da Alessandra Massi e composto da Alessandro Cimarelli e Francesco Macarra, dai supplenti Roberto Mancinelli e Fabrizio Castelli.