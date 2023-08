TOLENTINO - Continua l’iter per la chiusura del villaggio container di contrada Cristoforo Colombo, allestito dopo il sisma del 2016 dalla giunta Pezzanesi per coloro che avevano perso la casa. A sette anni dal sisma ci sono ancora e l’amministrazione Sclavi sta lavorando affinché possano essere chiusi al più presto. Due aree sono state già chiuse, manca l’ultima.

A fare il punto è l’assessore Flavia Giombetti anche a seguito dell’esposto inviato all’Ast dall’ex sindaco Giuseppe Pezzanesi. «Che la gestione post sisma della vecchia amministrazione sia stata un completo fallimento è sotto gli occhi di tutti - dice l’assessore -: gli appartamenti in sostituzione delle Sae sono ancora da completare e sono più di 800 le persone che percepiscono ancora il Cas a carico dei contribuenti. C’è poi la ciliegina sulla torta: la zona container. La nostra amministrazione ha eseguito un lavoro certosino, nei termini di legge che porterà alla chiusura definitiva dell’area che, a tutt’oggi, è ancora argomento tanto rilevante da far “resuscitare” addirittura Pezzanesi che ha pensato di inviare un esposto all’Ast denunciando le condizioni igienico-sanitarie in cui verserebbero gli occupanti dei container. Sicuramente l’ex sindaco pecca di poca coerenza in quanto lui, in prima persona, decise di non far accedere nell’area container gli ispettori dell’Asur, oggi Ast, che avrebbero dovuto effettuare i controlli sanitari durante il periodo Covid, oltre ad aver dimostrato una enorme superficialità nell’aver consentito l’accesso in un’area destinata all’emergenza sisma, a persone che con questo evento nulla avevano a che fare, i cui costi per la loro permanenza nell’area oggi sono completamente a carico dei cittadini tolentinati».

L’assessore attacca: «Considerando che Pezzanesi si è schierato politicamente con la Lega, dobbiamo pensare che questo partito la pensi allo stesso modo? Dobbiamo pensare che l’assistenzialismo dell’area container sia normale? Strumentalizzare le nostre scelte, proprio da parte di colui che ne è stato la causa credo sia un gesto che può essere definito deprecabile. Infine, sarà rimasto deluso Pezzanesi dall’esito del controllo da parte dell’Autorità sanitaria che nei suoi sopralluoghi ha rilevato esclusivamente, oltre a due bagni non utilizzabili (ricordiamo che i servizi igienici sono gli unici moduli non di proprietà del Comune e magari sono troppi gli anni di utilizzo per un’area emergenziale), la presenza, già segnalata da parte nostra, di attrezzature per la preparazione e la cottura dei cibi benché tassativamente vietate dal regolamento. Continueremo a perseguire la strada per la chiusura definitiva dell’area container, secondo i principi di legalità e coerenza».