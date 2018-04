Travolto da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Investimento questa mattina poco prima delle 10 in viale Battisti, all'altezza di Palazzo Europa. Per cause in corso di accertamento un anziano che stava attraversando sulle strisce pedonali è stato travolto da un'auto (una Fiat Idea, condotta da una donna). Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118. L'uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale civile di Macerata. Sul luogo dell'incidente anche una pattuglia della polizia municipale di Tolentino che ha provveduto ai rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'accaduto.