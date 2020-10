Prima gli chiede un’informazione e poi l'abbraccia, donna sfila la catenina a un anziano

TOLENTINO - Chiede un’informazione, lo abbraccia e gli sfila la catenina d’oro. Vittima, ancora una volta, un anziano. È successo ieri mattina a Tolentino. Non erano ancora le 9 quando un settantenne era uscito di casa per effettuare la solita passeggiata mattutina, diversamente dal solito però ieri è stato avvicinato da una giovane che aveva bisogno – o almeno ha finto di aver bisogno - di un’informazione. Ecco l'identikit.





La donna, tra i 28 e i 30anni, capelli biondi a caschetto si è avvicinata all’anziano e con fare gentile gli ha chiesto di aiutarla dandole un’indicazione, l’uomo si è avvicinato e lei, con lo stesso modo garbato lo ha abbracciato in segno di riconoscimento. O almeno questo è quello che l’anziano ha pensato nell’immediatezza, almeno fino a quando, portandosi la mano sul collo, si è accorto di non avere più la catenina di oro giallo.

Ma a quel punto la giovane si era già allontanata e sarebbe stato impossibile raggiungerla. All’anziano, quindi, non è rimasto altrio che recarsi agli uffici della locale Stazione dei carabinieri e denunciare il furto subito.

Non è la prima volta che accade in provincia. La tecnica dell’abbraccio ha mietuto sul territorio non poche vittime, soprattutto persone anziane, che spiazzate da tanto affetto si lasciano avvicinare da sconosciute che, in realtà, sono animate da tutt’altre intenzioni.

A tal proposito le forze di polizia, e in particolare l’Arma dei carabinieri del territorio, raccomanda costantemente ai cittadini, in particolare a chi ha diverse primavere alle spalle, di non abbassare mai la guardia con persone di cui non si ha una conoscenza pregressa e, nel dubbio, di essere diffidenti nei confronti di sconosciuti e sconosciute particolarmente gentili e affabili. Slanci così gratuiti di gentilezza possono nascondere facilmente delle insidie. Senza dimenticare che i tentativi di truffa e i furti di questo genere capitano più spesso di quanto si possa immaginare.

