Fanno cena davanti alla tv I ladri entrano dalla finestra e fanno razzie nelle camere

TOLENTINO - Stavano cenando davanti alla tv quando i ladri sono entrati in casa. Gli anziani coniugi si sono accorti della sgradevole “visita” quando la moglie è salita al piano superiore, in camera, dove ha trovato tutto a soqquadro, mentre i malviventi se l’erano già data a gambe. La donna ha avvertito così il marito che ha dato l’allarme telefonando al figlio e ai carabinieri. Magro, per fortuna il bottino: circa 100 euro.Erano circa le 21 di mercoledì quando i ladri sono entrati in un’abitazione di una traversa di viale Bruno Buozzi. E mentre la coppia stava cenando in cucina, al piano terra, i malviventi sono passati attraverso il balcone del primo piano dopo essersi arrampicati sulla recinzione e sulle grondaie. Hanno divelto la persiana e forzato la finestra e una volta dentro hanno rovistato in tutte le stanze. Poi si sono poi dileguati passando sempre dalla finestra del terrazzo. Sul raid indagano i carabinieri.