Anziana trovata morta sul pianerottolo di casa l’allarme dato dal figlio

TOLENTINO - Un’anziana di ottant’anni, Vera Grazioli, è stata trovata sena vita sul pianerottolo della sua casa, in seguito ad una caduta dalle scale. A fare l’agghiacciante scoperta è stato ieri mattina il figlio della donna che viveva da sola in un appartamento di una palazzina in via Nazionale. L’uomo ha immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata che nel giro di pochi minuti sono giunti con l’ambulanza sul luogo del dramma. Il medico quando è arrivato non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Tolentino per far luce sulla morte dell’anziana. Stando a quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il decesso dell’ottantenne risalirebbe alla sera precedente. La donna stava salendo le scale quando sarebbe inciampata sul secondo gradino e sarebbe caduta a terra sul pianerottolo dove è stata poi travata senza vita dal figlio ieri mattina. Erano da poco trascorse le 13 di ieri quando è avvenuto il ritrovamento.