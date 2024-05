TOLENTINO Si avvicina a un’anziana e con la scusa che le serve un lavoro come badante le sfila dal collo, facendole un massaggio alle spalle, la collana in oro con un ciondolo. È la truffa di cui è stata vittima una 81enne che abita a Tolentino. È successo in piazza Don Bosco, poco lontano dalla scuola. La collana con il ciondolo, il cui valore economico si aggira intorno alle mille euro, ha una grandissima importanza dal punto di vista affettivo per l’anziana, che si è accorta di non indossarla più solo il giorno dopo.

L’oggetto

Nel ciondolo della collana c’è una foto del figlio deceduto in un incidente stradale nel 1995. Una collana e un ciondolo dello stesso tipo li ha anche la figlia dell’anziana. Alla fine, dopo aver capito del raggiro, l’ottantunenne ha raccontato ai familiari ciò che le era capitato. La donna tolentinate, che cammina con l’ausilio di una stampella, quella mattina era uscita come al solito per fare una passeggiata vicino casa e si era diretta verso piazza Don Bosco. Si era poi seduta su una panchina.

«È successo martedì scorso tra le 10 e le 11.30 del mattino - racconta l’anziana - quando una donna tra i 35 e 40 anni, con i capelli scuri è di media altezza, si è avvicinata. Ha detto di non essere italiana, ma parlava bene la nostra lingua. Non c’era nessuno nei dintorni. Mi ha chiesto se potevo aiutarla a trovare un lavoro come badante perché doveva lasciare la famiglia dove era momentaneamente occupata. Ho risposto che non lo sapevo, che non esco mai e quindi non potevo aiutarla. A quel punto mi ha dato una pacca sulla spalla dicendomi “coraggio nonna” e mi ha detto se mi poteva praticare un messaggio. Poi non ho capito più nulla, sono rimasta immobile, forse mi ha spruzzato qualcosa. Ed ha proceduto con il massaggio sulle spalle e subito dopo se n’è andata. Sono tornata a casa. Solo il giorno dopo, toccandomi il collo mi sono resa conto che non indossavo più la collana. Provo un grande sconforto».

Evidentemente quando la ladra ha praticato il messaggio ha sfilato la collana all’anziana senza che quest’ultima se ne accorgesse. Dopo l’amara scoperta l’ottantunenne ha cercato dappertutto in casa. «Ho perlustrato tutte le stanze – continua la vittima della truffa - sul letto, sui posti impensabili, ma senza esito. Ho rifatto lo stesso percorso di quella mattinata insieme ai familiari, ma non abbiamo trovato niente». Il fatto sarà denunciato alla caserma dei carabinieri di Tolentino.