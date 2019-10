Uomo armato di fucile si barrica in casa Non si sa se è solo, minaccia di fare fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Un uomo di 53 anni si è barricato in casa a Tolentino armato di un fucile e minaccia di sparare. Le forze dell’ordine sono sul posto. Sul posto sono presenti carabinieri, municipale, vigili del fuoco e 118. Sono momenti di tensione in via Filzi. L’uomo ha 53 anni, non è ancora chiaro se sia da solo o meno in casa. L’area è stata circondata e la strada chiusa al traffico per precauzione.