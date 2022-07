Cade durante le operazioni di scarico dal camion; tante fratture per un autotrasportatore di 40 anni

TOLENTINO - Infortunio sul lavoro questa mattina al centro commerciale La Rancia. Per cause in corso di accertamento un autotrasportatore di 40 anni è caduto durante le manovre di scarico della merce dal camion. I prodotti dovevano essere consegnati in una delle attività del megastore di contrada Cisterna. L'uomo è caduto da un'altezza di un metro e mezzo. E' stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Macerata. Ha riportato contusioni e diverse fratture. Sul posto per gli accertamenti di riti il personale dello Spsal dell'Area vasta 3.