Addio all’ex assessore e musicista Aldo Passarini, fu tra i fondatori del centro teatrale Sangallo

TOLENTINO - È scomparso ieri Aldo Passarini, musicista, insegnante di musica e uomo politico, che ha segnato con la sua intensa attività culturale la storia recente della comunità tolentinate. Passarini aveva 70 anni e fin da giovanissimo aveva alternato la sua attività di musicista all’impegno politico.

A lui si deve la crescita del Cantapiccolo, una manifestazione canora per bambini che ha segnato gli anni ’70 e ’80 e che ha portato al gemellaggio con la città slovena di Isola d’Istria. Due delle sue grandi eredità sono la Compagnia della Rancia, che ha contribuito a far nascere, e soprattutto il Centro Teatrale Sangallo, la scuola di recitazione diretta da Saverio Marconi. A lui si devono tantissimi spettacoli e soprattutto le musiche originali che hanno accompagnato tanti eventi e rappresentazioni teatrali. Il suo ultimo lavoro “La testa del chiodo” di Virgilio Savona è stato portato in scena con spettacoli riservati alle scuole in questo ultimo periodo.

Aldo Passarini è stato assessore alla cultura con il sindaco Giuseppe Foglia; era stato anche consulente artistico dell’amministrazione comunale. Grande il suo impegno nell’organizzazione di tante stagioni concertistiche e teatrali. Ha contribuito fattivamente al rilancio della Biennale dell’Umorismo nell’arte, su scala internazionale, con esposizioni a New York, al Festival del cinema di Avignone e al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Aldo Passarini lascia la moglie Ada Borgiani, la figlia Leslie con Francesco, la sorella Elena, la suocera Lina.

«Più del dolore per la perdita – hanno scritto Ada e Leslie, moglie e figlia di Aldo, sulla pagina Facebook - è la gioia di averti avuto nelle nostre vite. Non mancherai a tutti, ma a tante belle persone sì». Tolentino ha accolto attonita la perdita di Passarini. «La città – dice il sindaco Giuseppe Pezzanesi – perde un’altra persona speciale. Aldo Passarini ha contribuito in maniera determinate alla crescita della “cultura del teatro” e della cultura in genere. Artista di grande talento ha saputo formare come insegnante tantissimi giovani, facendoli innamorare del canto e del musical. E’ stato un amministratore illuminato». Oggi alle 17.30 sarà osservato un ultimo saluto nella sala del commiato Terracoeli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA