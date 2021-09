Alberi abbattuti ai giardini Lennon: spuntano manifesti listati a lutto

TOLENTINO - Dei manifesti a lutto, per gli alberi abbattuti nei giardini John Lennon, sono comparsi sugli spazi delle affissioni della città. Sono stati affissi da Europa verde. «Nel pieno del loro splendore - si legge nei manifesti - ci hanno lasciato i nostri amati alberi stroncati dall’indifferenza ai tanti appelli di salvezza. Europa verde ne dà il triste annuncio. I funerali non saranno celebrati. Non fiori, ma voto consapevole».

Europa verde era contro il taglio degli alberi ai giardini Lennon. «Sono abbattimenti assurdi – dice Sandro Bisonni di Europa Verde Tolentino - mancheranno ombra e erba pulita: andavano evitati. Quello che serviva era una manutenzione che da troppo tempo non veniva più eseguita nella misura utile. Se il Comune avesse voluto utilizzare i fondi statali per riqualificare i giardini, lo avrebbe potuto fare tranquillamente senza tagliare gli alberi e avrebbe avuto anche più risorse disponibili per l’abbellimento del giardino. La sostituzione programmata delle piante quasi secolari con alberelli di piccolo o piccolissimo diametro, non può soddisfare perché di certo questi alberelli, che avranno molte difficoltà a crescere, qualora ci riuscissero impiegheranno comunque decenni prima di restituirci la stessa ombra e lo stesso ossigeno delle piante abbattute. Questo dei giardini Lennon è l’ennesimo errore del governo cittadino che antepone alle vere priorità della città (una per tutte la ricostruzione post sisma), la preoccupazione di abbattere alberi nel pieno del loro splendore».

