Le aziende bio prendevano fondi europei ma usavano fertilizzanti e fitofarmaci: tre denunciati

TOLENTINO - I prodotti vegetali erano spacciati come biologici, ma per produrli utilizzavano fertilizzanti e fitosanitari vietati. Nel mirino dei carabinieri forestali finiscono due aziende agricole. Tre le persone denunciate, bloccata la vendita col marchio “prodotti biologici”.

L’indagine è stata condotta dai militari della Stazione carabinieri forestali di Abbadia di Fiastra che da gennaio avevano iniziato una mirata attività investigativa.

Hanno effettuato controlli in campo e riscontri documentali nei confronti di due aziende agricole, una nel comune di Tolentino e l’altra nel comune di Loro Piceno. Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di appurare che in entrambe le aziende, nelle annate agrarie 2019 e 2020, sono state utilizzate alcune tipologie di prodotti fertilizzanti e fitosanitari vietati nelle coltivazioni biologiche. le aziende con tale pratica accedevano anche a finanziamenti europei. Sospesa la certificazione bio per le due aziende, tre persone denunciate per frode aggravata nell’esercizio del commercio e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

