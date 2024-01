TOLENTINO La città è in lutto. E’ scomparso l’ex medico di base Franco Belluigi, da sempre impegnato nel sociale. Il medico tolentinate è morto ieri mattina, verso le 4, all’ospedale dell’Inrca di Ancona dove era stato ricoverato il giorno della vigilia di Natale in seguito al peggioramento delle sue condizioni. A febbraio avrebbe compiuto 90 anni e da diversi anni, dopo il sisma del 2016, aveva lasciato Tolentino per andare a vivere, con la moglie Lina Aliscioni, ad Ancona raggiungendo il figlio Andrea, medico. Franco Belluigi era conosciutissimo in città, era un professionista molto stimato.

APPROFONDIMENTI L'ADDIO Frati minori cappuccini delle Marche in lutto per la morte di Fra Vittorio Pazzaglia SOS SICUREZZA San Silvestro, scorribanda dei ladri: a Cingoli nel mirino dei malviventi sei abitazioni

L’impegno

Aveva assistito molti pazienti nel corso della sua lunga carriera. Aveva creato e gestito lo Studio medico associato a Palazzo Europa, con medici di base e specialisti, il primo ad essere avviato in città e il secondo a livello regionale. L’aveva creato, e lì aveva il suo ambulatorio, insieme ai medici di base Maurizio Ruffini e Maurizio Falcitelli. Era stato per anni consigliere comunale. Aveva effettuato negli anni Ottanta la ricognizione del corpo di San Nicola con il prof.Giulio Marinozzi, scomparso da diversi anni. Era stato socio fondatore e presidente, per anni, dell’Avulss Tolentino, nonché dell’associazione a livello nazionale. Era stato uno dei soci fondatori del Rotary Club Tolentino, nato nel 1991 dall’intuizione di alcuni professionisti dopo la partecipazione ad una conviviale del Rotary Macerata, del quale è stato presidente dal primo luglio 1996 al 30 giugno 1997. Durante il suo mandato era stato aperto un ambulatorio pediatrico in una zona costiera a nord dell’Albania. Aveva conseguito nel 2011 il Premio ‘’Ponte del diavolo’’ cittadino tolentinate dell’anno.

«Era impulsivo, aperto verso gli altri», ricorda la moglie Lina Aliscioni. «Ricorderemo sempre Franco Belluigi – ha detto il sindaco Mauro Sclavi - un medico che è stato sempre al fianco dei suoi pazienti che ha seguito non solo dal punto di vista sanitario ma anche personale. Dotato di grande umanità ha contribuito fattivamente alla nascita di una nuova cultura assistenziale. Fondatore e Presidente nazionale dell’Avulss ha formato tanti volontari che, ancora oggi, sono vicini e aiutano tante persone che soffrono e che sono sole, svolgendo una meritoria opera all’interno degli ospedali e delle case di riposo». I funerali si terranno domani alle 10.30 basilica di San Nicola di Tolentino. La camera ardente oggi dalle 8 alle 20 nella sala Terracoeli.