Accende un fuoco e cade nel rogo: tante ustioni, è in gravi condizioni

TOLENTINO Allarme a Tolentino dove un uomo di 83 anni è stato soccorso in eliambulanza e trasportato all'ospedale di Torrette. L'anziano aveva acceso un fuoco per bruciare delle sterpaglie, ma all'improvviso è caduto nel rogo. Subito sono stati avvisati i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Viste le condizioni del ferito e le ustioni riportate, è stata allertata l'eliambulanza che ha trasportato l'83enne all'ospedale di Torrette in gravi condizioni.