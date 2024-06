CORRIDONIA «Ci siamo, con i dovuti scongiuri, l’atteso cantiere della cosiddetta terza corsia sulla Pausulana-Corridoniana nel tratto tra l’Hotel Grassetti e la rotonda del Corridomnia, partirà mercoledì». L’architetto Mario Montalboddi, direttore dei lavori insieme all’ingegnere Marco Rughini, non nasconde la sua soddisfazione. È stato un iter complesso, pieno di ostacoli. Ma ora, finalmente, è arrivata la svolta. «In effetti l’attesa è notevole - conferma Montalboddi -. Il progetto era previsto nella convenzione tra il Comune di Corridonia e il Consorzio Eureka stipulata nel 2011 che prevedeva anche altre opere di viabilità, sempre nella stessa area, già realizzate. Con tutto questo tempo passato si perde anche la memoria della necessità specifica di questa opera che oltre all’esigenza generica di ampliare un tratto stradale sovraccarico di traffico nasceva dall’impegno del Consorzio Eureka a sostenere l’impatto di traffico che sarebbe stato generato dalla nuova lottizzazione commerciale-artigianale, in via di ultimazione situata a breve distanza in zona Conce a Corridonia».

La situazione

«I componenti attuali del Consorzio Eureka - spiega l’architetto Montalboddi - sono nomi importanti nell’ambito dell’imprenditoria: Rema Tarlazzi-Comet, Faggiolati Pumps e Immobiliare Semproni del gruppo Lube. In tutti questi anni passati tra il progetto e l’avvio del cantiere c’è la storia dell’economia, non solo maceratese. Alti e bassi che hanno allungato i tempi a dismisura e destinato il cantiere della terza corsia, ad aprirsi proprio a ridosso del mega-cantiere del raddoppio del ponte sul Chienti, di cui è previsto l’avvio il prossimo anno». Tempi duri per gli automobilisti, in attesa della realizzazione delle due opere, che miglioreranno la viabilità in una zona nevralgica come quella tra la zona industriale di Corridonia e la frazione maceratese di Piediripa. «C’è da prepararsi a una stagione di disagi per un traffico che sarà sconvolto dai cantieri, per due o tre mesi per la terza corsia e molto più tempo per il raddoppio del ponte - sottolinea ancora l’architetto Mario Montalboddi -. Ma dobbiamo anche considerare che i cantieri, gestiti bene, sono anche il segno di uno sviluppo economico che ha sempre caratterizzato la zona industriale di Corridonia e che tangibilmente promette di durare e indirizzarsi, forse, verso una nuova stagione di trasformazioni urbanistiche».

L'impresa

L’impresa esecutrice per i lavori di realizzazione della terza corsia è la “Papa Enrico Srl” di Macerata. La fine dei lavori è in programma entro il 12 settembre. È stato deciso, per evitare disagi ancora più consistenti, di iniziare l’intervento dopo la fine dell’anno scolastico e farlo finire prima dell’inizio dell’anno 2024-2025.