TOLENTINO Ieri mattina, in Comune, aperti i plichi contenenti le offerte di acquisto relative all’avviso pubblico del 14 aprile scorso per l’alienazione dei container di proprietà comunale allestiti dopo il sisma del 2016 per ospitare chi era rimasto senza casa. Alla fine sono arrivate in municipio 71 offerte e sono stati aggiudicati tutti i 22 moduli singoli, otto doppi e due quadrupli. Sei delle offerte, per vari motivi, alcune anche per incompletezza della pratica, sono state escluse. Le offerte sono giunte da Tolentino, ma anche da fuori città e regione come Roma, Avellino, L’Aquila.

Hanno partecipato al bando imprese edili, privati, associazioni sportive e religiose, agenzie di pompe funebri. Il Comune di Tolentino attraverso la vendita incassa oltre 50mila euro. «Non mi aspettavo – spiega l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti - un risultato del genere che è stato al di sopra di tutte le aspettative».

Come funziona

I container sono stati venduti in vista della dismissione del villaggio dei moduli abitativi in contrada Cristoforo Colombo, allestito. Gli assegnatari saranno tenuti a farsi carico del ritiro, del trasporto e della messa in sicurezza dei moduli container, oltre che al pagamento del prezzo offerto da effettuare prima del ritiro.

Gli ulteriori moduli container che dovessero rendersi disponibili, che non sono oggetto dell’avviso pubblico, saranno destinati dall’amministrazione comunale con successivo atto. Si accantona così la richiesta della Provincia di Macerata inviata in Comune a maggio con la quale l’ente aveva manifestato l’interesse ai container.

La dismissione dei moduli delle due aree, 1 e 2, per l’amministrazione comunale, è indispensabile per ridurre i costi di gestione e manutenzione del villaggio container divenuti - secondo la giunta - insostenibili per il bilancio dell’ente. I proventi dell’alienazione saranno accantonati per la manutenzione e per la gestione dei moduli rimanenti dell’area 3, destinata ad area emergenziale di Protezione civile a disposizione dell’intera comunità dell’alto maceratese.