Terremoto a Sant'Angelo in Pontano, registrata una scossa di magnitudo 2.5: nessun problema riscontrato

SANT'ANGELO IN PONTANO - Terremoto di magnitudo 2.5 a Sant'Angelo in Pontano, piccolo comune in provincia di Macerata, questa mattina, ad una profondità di 20 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Non si sono registrati danni né problemi o disagi per i residenti.

Sciame sismico continuo

La scossa arriva a distanza di 5 giorni da quella registrata a largo della costa di San Benedetto del Tronto (3.3 di magnitudo) avvenuta lo scorso 30 giugno alle 11 di mattina. Uno sciame sismico, fortunatamente di tenute intensità, che non accenna però a diminuire nelle Marche.