Terremoto di Santo Stefano, nelle Marche scossa nella zona del cratere

SAN GINESIO - Terremoto di magnitudo 2.6 nelle Marche. Ne dà notizia la sala sismica dell'Ingv che lo localizzato a 3 km sud est di San Ginesio, nel pieno della zona del cratere del terremoto del 2016 che ha sconvolto l'Italia Centrale colpendo, oltre alle Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria.

La magnitudo registrata alle 15.09 dall'Ingv è di 2.7 e l'epicentro ha avuto una profondità di 22 km rendendo di fatto avvertibile la scossa in un raggio piuttosto largo. Non si segnalano danni alle persone e alle cose anche se la paura non è mancata.

