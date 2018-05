Terremotato di 56 anni finge con la moglie di andare in bagno e si lancia nel vuoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELSANTANGELO - Si lancia dalla finestra all’alba. Ha deciso di farla finita così un terremotato di 56 anni di Castelsantangelo sul Nera. Dopo il sisma l’uomo si era trasferito ad Alba Adriatica con la moglie, in un appartamento al terzo piano di via Valle D’Aosta dove questa mattina ha deciso di alzarsi alle 4, fingere di andare in bagno e lanciarsi nel vuoto. A dare l’allarme è stata la moglie che ha sentito uno strano rumore. Si è alzata, ha trovato la finestra del bagno aperta e ha scoperto la tragedia. Inutili i soccorsi del 118 arrivati immediatamente. Sul posto anche i carabinieri di Alba Adriatica.