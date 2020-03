Lei sta telefonando e lui gli scippa il telefonino, subito bloccato lo scippatore

MACERATA - Le scippa il telefonino mentre sta parlando: l’autore fugge ma viene subito preso.Tutto è avvenuto ieri a mezzogiorno in viale Don Bosco; vittima una donna, avvicinata da un giovane africano che è subito fuggito. Immediate le ricerche conclusesi ai Giardini Diaz, dove il giovane, che ha dato in escandescenze, è stato bloccato da vigili urbani e poliziotti.

Lo scippatore è stato portato al comando della polizia locale per il riconoscimento e la prevedibile denuncia.