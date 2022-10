Macerata, controlli serrati in centro e sulle strade: fioccano sanzioni e segnalazioni

MACERATA- Continua l’attività di controllo dei carabinieri per prevenire i reati predatori e in materia di stupefacenti in tutto il territorio. Nel finesettimana i carabinieri di Macerata, prevalentemente sabato sera, hanno eseguito numerosi controlli riscontrando diverse irregolarità.

Il bilancio

A seguito di ispezione presso un bar nel comune di Tolentino i carabinieri, con l’intervento del reparto speciale con competenza in materia di lavoro, hanno sanzionato i titolari dell’esercizio per assenza del documento di valutazione rischi, con la conseguente sospensione dell’attività (sanzione pecuniaria di 2.400 euro). Avvalendosi del pastore tedesco Billy è stata riservata particolare attenzione al centro cittadino e al parco isola d’Istria, dove un ragazzo è stato trovato in possesso di una dose di hashish per uso personale. Il giovane sarà pertanto segnalato alla Prefettura di Macerata come assuntore.





A Tolentino e San Ginesio i posti di controllo hanno consentito di individuare e denunciare all’Autorità giudiziaria quattro stranieri per soggiorno illegale nel territorio dello stato poiché sprovvisti di idoneo titolo per permanere nel territorio nazionale. A un giovane di origine Kosovara è stata invece ritirata la patente straniera che non costituisce titolo di guida valido in Italia. Nel corso dei controlli ai soggetti destinatari di misure cautelare dell’Autorità Giudiziaria, un uomo ristretto ai domiciliari con braccialetto elettronico è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità poiché sorpreso in compagnia di terzi, in violazione del divieto di comunicazione e frequentazione di qualsiasi soggetto estraneo al nucleo familiare, disposto dal Giudice.