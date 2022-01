Automobile a fuoco in galleria, traffico in tilt sulla superstrada. Superata l'emergenza

MUCCIA - La strada statale 77 “Della Val di Chienti” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Civitanova per un’autovettura in fiamme all’interno della galleria “Maddalena”. L'emergenza nel territorio comunale di Muccia.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO

Ripristinata la viabilità sulla statale 77

Ultimo aggiornamento: 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA