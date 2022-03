Cani attraversano la superstrada, tre auto si scontrano sulla 77. Cinque feriti all'ospedale

TOLENTINO - Cinque persone ferite, in condizioni non gravi, a causa di un tamponamento sulla superstrada 77 che sarebbe stato provocato, secondo le prime testimonianze, da tre cani che hanno attraversato la sede stradale. È successo poco prima delle 17, nel tratto verso la costa della superstrada 77, tra Belforte e Tolentino.

Si è trattato di un tamponamento tra tre autovetture con 5 persone finite all'ospedale con codici di media gravità. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Per consentire l'intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza della sede stradale, il tratto di statale è rimasto chiuso per circa un'ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA