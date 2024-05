MACERATA - Il mese di giugno bussa alle porte e per Macerata significa riabbracciare il suo “stabilimento balneare”. Da domani infatti riapre la Filarmonica, dal 1973 la piscina all’aperto del capoluogo, il mare di Macerata. Con tante novità, a partire dalla gestione che passa direttamente ad un accordo tra privati, la Società Filarmonica Drammatica proprietaria della struttura e il Centro Nuoto Macerata che sarà il gestore per i prossimi 12 anni.

APPROFONDIMENTI L'ATTESA Il festival a fine giugno in piazza Mazzini con FantaMacerata pronto al bis: le vetrine si vestono a tema

I dettagli

Esce di scena il Comune che aveva traghettato la ripartenza del polo natatorio offrendo nell’ultimo triennio un contributo economico per la gestione. A illustrare questo nuovo assetto della piscina di via Valenti sono stati Enrico Ruffini, presidente Società Filarmonico Drammatica, Mauro Antonini, presidente Centro Nuoto Macerata, Francesca D’Alessandro, assessore alle Politiche sociali, Riccardo Sacchi, assessore allo Sport e Luciano Pingi, vicepresidente della Filarmonica. «Inizio col dire che c’è una sintonia totale e completa con l’amministrazione comunale che ci ha sostenuto nella fase di ripartenza nel post pandemia - ha detto Enrico Ruffini - e che in un certo senso ha costruito questo percorso che ci porta oggi ad un cambio nella gestione tra la Filarmonica ed il Centro Nuoto Macerata, due soggetti privati. Questo farà si che si potranno superare tutti quegli oneri burocratici cui deve sottostare una pubblica amministrazione: migliorare l’agibilità, ampliare il solarium, rendere ancora più accogliente la struttura». Nel centro sportivo della Filarmonica lavorano sette dipendenti ed una ventina i collaboratori che sono impegnati durante l’apertura estiva. «Non cambierà nulla per quanto concerne le agevolazioni, la scontistica, che abbiamo attuato negli ultimi anni e che permarranno - afferma il presidente Mauro Antonini-. La prima cosa che abbiamo pensato di fare è ampliare lo spazio verde per accogliere sia i bambini che le famiglie: ci siamo allargati nella parte che guarda ai Sibillini. Confermiamo i rapporti aperti con l’amministrazione sia per i centri estivi che con le associazioni dei disabili che hanno progetti col Comune, disabili che accedono gratuitamente sia alla piscina di via Don Bosco che in quella di via Valenti».

Gli interventi

Francesca D’Alessandro ha ribadito come «qui saranno ospitati i nostri centri estivi e sotto l’aspetto sociale c’è una grande attenzione alle fasce più fragili e ai disabili» mentre Riccardo Sacchi ha affermato come «questa operazione sia propedeutica ad un’ulteriore crescita della struttura di via Valenti che diventa un centro di aggregazione giovanile e per le famiglie».