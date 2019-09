Stroncato da una malattia Lutto per la morte di “Giangi” Oggi alle 16 i funerali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Muore per una brutta malattia a soli 41 anni. Ieri mattina poco dopo le 11 è deceduto nel suo appartamento in via del Sole Giovanni Maria Pierini, soprannominato “Giangi”. Il giovane non ce l’ha fatta: un brutto male l’ha strappato all’affetto della sua famiglia in pochissimo tempo. Era il secondogenito di Giovanni Pierini, noto esponente del vecchio Partito Socialista e imprenditore sul territorio nel settore della vendita di bevande. Giovanni “ Giangi” era il piccolo di casa e rispetto al maggiore Alessio che aveva seguito le orme del padre si era dedicato alla cucina. Per anni era stato un apprezzatissimo chef di un noto balneare della città. Giovane libero e curioso della vita aveva preferito andare a vivere all’estero dove aveva continuato a svolgere il suo lavoro con ottimi risultati.Recentemente era rientrato in Italia dove gli è stato diagnosticato il terribile male. Fino all’ultimo è stato assistito amorevolmente dai suoi familiari anche se era proprio lui ad incoraggiare tutti. Un duro colpo per il padre Giovanni, legatissimo ai figli da sempre. Giangi aveva recentemente festeggiato il suo 41esimo compleanno e ne andava fiero. Giangi, ricoverato all’ospedale di Civitanova, negli ultimi giorni ha voluto far rientro nella sua casa a Porto Recanati. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa di San Giovanni Battista. La famiglia ha chiesto di devolvere le offerte all’associazione nazionale tumori.