Stelle cadenti e Via Lattea in tanti all'iniziativa con il Camoscio dei Sibillini

Spettacolo totale. Ieri sera turisti da tutta Italia, sono arrivati sui Sibillini (dopo hanno anche pernottato, anche nelle Marche e in Umbria) per ammirare le Stelle Cadenti e la Via lattea grazie all'evento proposto dal Camoscio dei Sibillini Trekking, in collaborazione anche con Frontignano Bike Park di Ussita. Tutti i turisti sono stati guidati dalle professionali, disponibili e prudenti guide Professioniste AIGAE (Associazione Guide Ambientali Escursionistiche) fra cui il biologo Simone Gatto.