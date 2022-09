MORROVALLE - Una notizia che sta sconvolgendo l'intera comunità. Un bambino di cinque anni è morto ieri pomeriggio a Morrovalle. Il piccolo, nato in Italia da genitori marocchini, era in casa con la mamma quando è avvenuta la tragedia.

La donna, sotto choc, dovrà essere sentita dagli inquirenti. Il magistrato che sta seguendo il caso è il pm Stefania Ciccioli. Da chiarire con esattezza la dinamica di quanto accaduto e le cause che hanno portato alla morte del bambino, avvenuta verso le 17 nell'abitazione della famiglia. Stando a quanto si è appreso il piccolo aveva delle patologie importanti. La famiglia è molto ben inserita a Morrovalle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Civitanova e gli operatori sanitari per i soccorsi ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo.