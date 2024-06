MACERATA «Ancora una volta si apprende di una decisione insensata e solamente politica a danno di Macerata e di tutta la collettività provinciale. Lo spostamento degli interventi chirurgici legati ai problemi della tiroide non ha alcuna logica, soprattutto ove si consideri come l’ospedale di Civitanova non ha tutti i servizi di cui dispone l’ospedale di Macerata, tra i quali quello dell’Unità operativa complessa della Medicina nucleare».

Così inizia la presa di posizione dei referenti di Azione (Massimiliano Fraticelli), Italia Viva (Ulderico Orazi) e Macerata Insieme (David Miliozzi). Nel mirino la vicenda sollevata dal consigliere regionale dem Romano Carancini. «Ancora una decisione calata dall’alto, riconducibile al direttore sanitario Daniela Corsi e nel totale silenzio del direttore generale Marco Ricci» aggiungono gli esponenti dei tre partiti che aggiungono una bordata alla maggioranza comunale di centrodestra.

L’affondo

«Ma il silenzio ancora più assordante è quello del centrodestra maceratese, il quale ancora una volta non batte colpo. Oramai si ritiene inutile tirare in ballo il sindaco Parcaroli che vive in un mondo tutto suo, immaginario e pieno di successi. La maggioranza che sostiene questa compagine politica si è fin troppo nascosta dietro l’ombra del primo cittadino pro tempore e presidente della Provincia. Vorremmo conoscere l’opinione sul punto della consigliera regionale, Anna Menghi, del segretario cittadino della Lega, Aldo Alessandrini, entrambi referenti politici dell’assessore alla sanità marchigiana, del capogruppo Pierfrancesco Castiglioni e della segretaria cittadina di Forza Italia, Barbara Antolini. La loro latitanza rispetto a questi fatti è altrettanto grave quanto quella di Parcaroli».

Ritorno alla fattispecie ospedaliera: «In questi anni - scrivono Fraticelli, Orazi e Miliozzi - lo smembramento dei reparti ospedalieri tra i vari nosocomi della provincia (ad esempio l’unità operativa di Oculistica e quella di Otorinolaringoiatria) ha notevolmente peggiorato il servizio sanitario a discapito dei cittadini, contrastando inevitabilmente con il progetto del nuovo ospedale di Macerata, progetto chiaramente irrealizzabile e che, in ogni caso, continuando di questo passo, potrà tutt’al più essere un grande parcheggio».