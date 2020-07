Sequestrati 262 chili di pelli di specie animali protette in un'azienda, giro d'affari milionario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE - Controlli delle Fiamme gialle in una azienda che lavora con i, da alcuni scatoloni spuntano pelli di animali appartenenti a specie protette dalla Convenzione di Washington. I controlli erano scattati per l'acquisizione di documenti fiscali, ma alcuni scatoloni hanno insospettito i finanzieri.LEGGI ANCHE:Sono stati sottoposti a sequestro probatorio 262 chilogrammi di pelli di varie specie animali protette: pitone, varano, arapaima gigas (una delle più grandi specie di pesce d’acqua dolce al mondo) ed infine tartaruga marina (di quest’ultima, particolarmente tutelata, sono stati rinvenuti oltre 32 chilogrammi di pellame). Il titolare dell’attività commerciale è stato denunciato. In azione i Finanzieri della Compagnia diMarche e dei Carabinieri dei Nuclei Cites di. Stimato un giro d'affari di oltre un milione.LEGGI ANCHE: