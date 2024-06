MACERATA Un altro episodio di violenza a Macerata dopo la maxi-rissa tra stranieri avvenuta domenica scorsa in via Pallotta. Ieri intorno alle 12, a scatenare il panico in centro, è stato un giovane del Gambia che ha dato in escandescenze e ha scagliato una mattonella in cemento contro gli agenti della Volante, intervenuti sul posto per identificarlo. Ma andiamo con ordine.

Tutto è iniziato intorno alle 10, quando l’uomo stava dormendo su una panchina in piazza Nazario Sauro. Gli agenti della polizia locale, che si trovavano in zona nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, lo hanno fatto allontanare.

Il caos

Dopo un paio d’ore il giovane di origini africane è tornato nella zona, infastidendo i passanti e prendendo a calci alcune auto in transito. Era in evidente stato di agitazione. Èsubito arrivata una pattuglia della Volante. Gli agenti hanno chiesto all’uomo i documenti e lui, per tutta risposta, avrebbe sferrato pugni sull’auto della polizia. Poi ha iniziato a insultarli e si è diretto di corsa nella vicina piazza Mazzini.

Immediato l’inseguimento da parte della pattuglia della questura. A questo punto la situazione è degenerata. Il giovane ha opposto resistenza. Ha preso una grossa mattonella in cemento utilizzata come contrappeso a un ombrellone situato davanti a un bar e l’ha scagliata contro uno dei due poliziotti, che è riuscito miracolosamente a evitare gravi conseguenze proteggendosi la testa con un braccio. La mattonella è andata in frantumi sul selciato della piazza.

La reazione

Vista la situazione di grande pericolo, un poliziotto ha utilizzato il taser, che però non è servito a bloccare il giovane. È scattato un nuovo inseguimento e nel frattempo sono stati allertati anche i carabinieri, intervenuti a supporto dei colleghi della polizia di Stato.

Lo straniero ha percorso viale Trieste con gli agenti alle calcagna e una volta arrivato in via Isonzo si è ritrovato praticamente in trappola. Dietro di lui c’era la polizia e davanti una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Macerata, che aveva raggiunto via Isonzo passando da viale Piave. A quel punto l’uomo si è arreso, gettandosi a terra e facendosi ammanettare. I due poliziotti, nelle concitate fasi del parapiglia, hanno riportato lievi lesioni e per loro sono state necessarie le cure dei sanitari del pronto soccorso di Macerata.

Il provvedimento

Lo straniero invece è stato portato in questura per gli accertamenti del caso e arrestato.

Un episodio che da una parte riaccende l’allarme sul fronte della sicurezza in città, ma dall’altra conferma l’efficacia dell’attività di controllo delle forze dell’ordine. E, ancora una volta, l’importanza della collaborazione tra polizia e carabinieri. Un impegno sinergico a tutela della sicurezza dei cittadini. Oggi l’arrestato dovrebbe comparire davanti al giudice per il processo con il rito direttissimo.