Sì a un nuovo arredo urbano per il parco dell’Hotel House

PORTO RECANATI - Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate dell’Hotel House. Approvato il progetto per la realizzazione dell’arredo urbano nel parco adiacente al condominio per un importo di spesa pari a 24.200 euro. I lavori fanno parte del “pacchetto” di opere pubbliche in fase di realizzazione che hanno visto un gettito governativo pari a 488.900 euro da spendere in opere stradali, percorsi pedonali e manutenzione con impalcature in legno. «La maggior parte di questi lavori sono stati perfettamente realizzati- dichiara il sindaco Roberto Mozzicafreddo - Chi conosce l’area dell’Hotel House può constatare con i propri occhi il cambio totale che si è verificato.



Le vie d'accesso al condominio sono state tutte recentemente asfaltate, l'area adiacente trasformata in parcheggio e recintata con il legno e siamo in attesa della possibilità di aprire anche il distaccamento dell'ufficio anagrafe. Reputo che grazie all'interessamento della Prefettura e alla sinergia che siamo riusciti tutti a trovare in quella zona sta partendo una nuova storia tutta da raccontare». All'House attualmente ci sono una trentina di etnie che convivono nel massimo rispetto. Da circa una settimana è stata anche riaperta la portineria per supporto con mediatori culturali. «Sta funzionando molto bene - prosegue Mozzicafreddo - spesso sto facendo sopralluoghi e devo dire che in termini di pulizie si stanno dando tanto da fare».