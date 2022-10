MACERATA Un po’ di melina per arrivare a ridosso della scadenza del bando per la scelta del sovrintendente dello Sferisterio e ieri la chiusura dei termini ha permesso di registrare 24 candidature contro le tre che erano arrivate sul finire della settimana scorsa.



C’è stata nel pomeriggio una scarna comunicazione dell’associazione per dare conto della questione: «Sono scaduti i termini per la partecipazione all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’incarico di sovrintendente (biennio 2023-24) dell’Associazione Arena Sferisterio. Sono pervenute 24 manifestazioni di interesse che saranno esaminate durante la riunione del Cda in programma a Macerata martedì 11 ottobre 2022. Nella seduta dello scorso 6 settembre, il Cda - come prevede lo Statuto - aveva deliberato di indire una manifestazione di interesse pubblico per selezionare al più presto un professionista con le migliori competenze in materia gestionale, economica, amministrativa e produttiva per guidare il teatro di tradizione maceratese».

Oggi si riunisce il Cda



Oggi dunque si riunisce il Consiglio di amministrazione dell’associazione ed inizierà a vagliare i 24 profili dei candidati che si sono proposti: l’appuntamento è per il pomeriggio.



I consiglieri leggeranno le varie proposte dei candidati per arrivare a selezionare una terna chiamata poi al colloquio finale dal quale emergerà il nome del nuovo sovrintendente che andrà a rilevare nel ruolo l’uscente Luciano Messi, personaggio che ha legato il suo nome ad una lunga stagione in Arena e che non ha partecipato al bando in questione non avendo uno dei requisiti richiesti dal Consiglio di amministrazione, quello della laurea. Dunque 24 candidati per il ruolo del sovrintendente contro le circa ottanta domande arrivate per la selezione del direttore artistico, quello che portò alla nomina di Paolo Pinamonti.

Gli scenari



Oggi si torna in Consiglio di amministrazione, nella speranza che ci sia unità di vedute tra il presidente Sandro Parcaroli e i consiglieri di amministrazione. Va anche aggiunto che nel bando era specificato che, in assenza di candidature ritenute utili a perseguire il progetto del nuovo corso dello Sferisterio, il Cda avrebbe potuto prendere altre strade selezionando ulteriori profili. L’incarico che verrà affidato ha durata biennale e prevede un compenso lordo annuo di 70mila euro più Iva, previsto anche un rimborso spese di massimo 8mila euro all’anno. Tempo massimo indicato dagli amministratori maceratesi per la scelta del nuovo sovrintendente dello Sferisterio? La fine di ottobre visto che poi c’è tutta la nuova stagione del Mof da definire.