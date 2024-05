SERRAVALLE DI CHIENTI «Dobbiamo tutti darci da fare per andare a votare». Lo stesso appello fatto pochi giorni fa da Rolando Pecora, sindaco uscente e unico candidato a Montelupone, questa volta arriva da Rinaldo Rocchi, l’unico a correre per la poltrona da primo cittadino a Serravalle.

La campagna

APPROFONDIMENTI LA PAURA Monte San Giusto, fulmine colpisce e provoca il crollo di una parte del campanile della Chiesa Santa Maria della Pietà. Mattoni sulle auto DROGA La marijuana arriva con il corriere espresso: la Finanza ne sequestra 55 chili, denunciato il destinatario

Tutto pronto per la campagna elettorale della sua lista civica “Unione democratica” di Rocchi, candidato a primo cittadino e già sindaco negli anni 2000. «Tra pochi giorni presenteremo la nuova lista a tutti i cittadini di Serravalle - dice -. Ci troviamo nella circostanza anomala, e spiacevole, di essere i soli a correre per queste elezioni amministrative e per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Questo vuol dire che dobbiamo tutti darci da fare per andare a votare».

Non raggiungendo la soglia del 40% dei votanti, il rischio è che Serravalle di Chienti venga commissariata. «Il nostro Comune rischierebbe di finire abbandonato definitivamente – avverte Rocchi - Ecco perché, in queste elezioni più che mai, siamo chiamati al voto. E poi, una volta insediata la nuova amministrazione, tutti noi cittadini dobbiamo dire la nostra, farci ascoltare e suggerire insieme una direzione efficace per il territorio».

Diversi gli incontri in programma per parlare con i cittadini: «Questi incontri non sono pensati come comizi elettorali, che non sono nelle mie abitudini – continua il candidato sindaco - Piuttosto, vogliono essere una chiacchierata tra amici, un'occasione per confrontarci sui problemi e le necessità della nostra comunità e trovare insieme le soluzioni. Nella lista civica i candidati consiglieri sono Claudia Cappelletti, Cristina Di Camillo, Cinzia Gagliardi, Mario Pio Maggi, Luigi Mascioli, Alessandro Palombo, Natale Pizzi, Valentina Serafino, Mario Simoni e Carlo Sisti.