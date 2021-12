Scontro frontale dopo una curva sulla statale 77. Due feriti, uno è in condizioni più gravi

SERRAVALLE - Due feriti, di cui uno in condizioni gravi, sono il bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri sera alle 20.30 circa, nel comune di Serravalle di Chienti, lungo la SS 77. Due auto, una Alfa Romeo Giulietta e una Volkswagen Passat, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente in una semicurva.



Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Camerino che ha l’estratto dall’abitacolo dell’autovettura uno dei due conducenti, in collaborazione con il personale del 118, messo in sicurezza gli automezzi coinvolti e lo scenario dell’incidente. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri.

