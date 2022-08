SERRAVALLE DI CHIENTI - Serravalle di Chienti è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Danilo Carnevali, storico amministratore comunale e commerciante in pensione. L’amministrazione guidata dal sindaco Emiliano Nardi ha deciso di annullare in segno di lutto per la sua morte gli eventi previsti per il fine settimana.

Carnevali aveva compiuto 83 anni lo scorso primo agosto, era stato testimone anche di grandi eventi storici della comunità locale, come la visita di Aldo Moro in paese. A Serravalle ha dedicato tutta la sua vita.

Un improvviso malore lo ha strappato all’affetto dei familiari. Giovedì pomeriggio era presente all’ultimo evento organizzato a due passi da casa sua, in corso Leopardi: la cerimonia per lo scoprimento della targa all’ospedaletto dei Pellegrini, dove nell’agosto 1743 soggiornò Casanova. La sua prima esperienza amministrativa risale a quando aveva 25 anni ed era stato nominato assessore comunale. Di nuovo rieletto in amministrazione comunale, è stato vicesindaco dal 1968 al 1973. Una breve pausa e di nuovo impegnato in consiglio comunale negli anni Ottanta viene rieletto, per una consiliatura è stato consigliere comunale tra le fila della minoranza. Dal duemila per tre legislature di fila è stato assessore comunale. Era una colonna portante della comunità di Serravalle di Chienti, sempre presente ed attivo in ogni circostanza, nell’ultimo mezzo secolo, un amministratore vecchio stampo, di quelli che si sporcavano le mani e si impegnavano in prima persona, mettendoci la faccia.



Tanti gli attestati di cordoglio pervenuti ai familiari di Danilo Carnevali. Anche lo storico ex primo cittadino Venanzo Ronchetti ha voluto testimoniare la sua vicinanza, ricordando il forte legame che aveva con Carnevali. La comunità di Serravalle di Chienti piange la morte di un uomo che si è sempre speso per il bene della collettività, diventando nel tempo un punto di riferimento per molti cittadini del piccolo paese dell’entroterra maceratese. I funerali dell’ex vicesindaco si terranno questo pomeriggio alle 16 nella locale chiesa.