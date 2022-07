Rivive il mondo dei Celti: per 3 giorni musica e giochi tradizionali, il programma

SERRAVALLE DI CHIENTI Il popolo di Montelago tornerà nel suo habitat dopo due anni di stop e lo fa con tre giorni di eventi sull’altopiano di Taverne, a Serravalle di Chienti. Sta prendendo forma il programma del 4, 5 e 6 agosto per una 19esima edizione in cui immergersi completamente nell’universo del folk-fantasy e nel contesto naturale circostante per un festival completamente ecosostenibile in quella che viene definita Terra di Mezzo, ovviamente di ispirazione tolkeniana, che conta su 60 ettari di campeggio, 3 palchi, mega tensostrutture e 90 stand.

Le attività

Musica, laboratori, letteratura, artigianato, sport, gastronomia, giochi, trekking e tanto altro. Una pozione magica contro la frenesia e la noia, distillata in una miscellanea di 25 concerti e 15 conferenze: dalla Finlandia il potente folk metal dei Korpiklaani; con oltre 50 album pubblicati e milioni di copie vendute, l’ultima reincarnazione dei mitici The Dubliners; oppure i dissacranti e italianissimi Nanowar Of Steel.



Gli ospiti

Grazie alle ormai storiche collaborazioni con prestigiosi festival internazionali come il Celtic Connections di Glasgow o il New Orleans Jazz & Heritage Festival arrivano The John Langan Band, vincitori del Danny Coyle Award, e gli inglesi Ranagri, gruppo di spicco del British Folk capitanato da Eliza Marshall, flautista di Peter Gabriel e colonna portante della soundtrack di grandi film come Il Signore degli Anelli e Il Grande Gatsby. La Tenda Tolkien come sempre sarà il luogo del sapere in cui si snoderanno tematiche sorprendenti e approfondimenti grazie ai tanti relatori, nomi di spicco della letteratura italiana: Loredana Lipperini, Edoardo Rialti, Vera Gheno, Silvia Ballestra, Cesare Catà, Wu Ming 2.



I giochi

Novità dell’edizione 2022 il The Riddle Pit, padiglione dedicato alle attività di gioco di ruolo, con giocatori esperti e neofiti che si cimentano in sessioni multi-tavolo, il Montelago Cinema Hall, dove poter vedere in anteprima il docufilm sulla città nomade e i The Cutter e Run to Wall, ovvero il taglio e trasporto di tronchi come nella migliore tradizione degli highland games, una delle prime forme di crossfit delle civiltà di montagna.