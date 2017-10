Vola con la motocicletta nel dirupo: giovane centauro in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRAVALLE DI CHIENTI - Centauro vola con la moto nel dirupo. E. B., 27 anni, di Chiaravalle, nell’impatto è rimasto gravemente ferito ma non è in pericolo di vita. Il giovane è ricoverato all’ospedale regionale di Torrette.Erano le 14.45 quando si è verificato l’incidente in località Gelagna Alta nel territorio di Serravalle di Chienti. Il centauro con la moto stava scendendo da Gelagna Alta verso l’ex statale 77. Sul posto 118 e carabinieri della Compagnia di Camerino.