Con l'auto sul guardrail, poi finisce contro un muro Conducente all'ospedale

SERRAVALLE DI CHIENTI - Incidente ieri sera, intorno alle 19, lungo la superstrada Valdichienti. Un’auto che viaggiava in direzione mare è finita fuori strada tra Serravalle e Muccia. A bordo viaggiava soltanto l’automobilista che, probabilmente a causa della pioggia, ha perso il controllo del mezzo. L’auto è andata così ad urtare il guardrail centrale che ha poi sbalzato il mezzo al centro della carreggiata, finendo la sua corsa contro la parte di cemento sulla destra della corsia.Sul posto, per i rilievi di rito, una pattuglia della polizia stradale di Civitanova e gli uomini dell’emergenza sanitari del 118. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Camerino. La sue condizioni sono state ritenute serie, ma non tali da far temere per la vita.